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    Лужный: «Уровень чемпионата Украины упал на дно»

    Экс-защитник киевского «Динамо» Олег Лужный поделился мнением о нынешнем состоянии футбола в Украине. По его словам, причиной неудачного выступления национальных клубов в еврокубках является беспорядок в стране.

    «В еврокубках мы потерпели три поражения. Но причина одна – беспорядок на Украине. Какая страна – такой и футбол. Если в государстве происходит хаос, то в футболе не может все быть гладко.

    Уровень чемпионата Украины упал на дно. Цвета некоторых клубов защищают игроки, которым не место в элитном эшелоне. Некоторые исполнители демонстрируют уровень второй лиги, но они участвуют в дивизионе номер один. Поэтому еврофиаско сразу трех наших команд выглядит закономерным», – приводит слова Лужного Рlussport.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.08.2016 16:41
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1099

      exreporter 3 сентября 2016, 12:52

      Это всегда взаимосвязано. Последние летние Олимпиады у Украины идут в динамике: 9 золотых, 7 золотых, теперь - 2 золотых.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 23 августа 2016, 20:12

      Еврофиаско - какое хорошее и точное слово!

      0
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      ...
      Рейтинг: -197

      Kuborg_Ua > Обер-КанцлерЪ 28 августа 2016, 22:43

      Нашёл к чему прицепиться.

      -1
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 23 августа 2016, 20:08

      Азовское море не такое уж и глубокое. Вот когда и его вместе с Луганщиной отцепят, тогда волей-неволей придется в Херсонщине ныряти.

      0
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      ...
      Рейтинг: -197

      Kuborg_Ua > ШарКий вояж в ТуЛузу 28 августа 2016, 22:43

      Мечтать не вредно. Хотя не для вас может окончиться дуркой

      -1
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      Рейтинг: +577

      yurdin 23 августа 2016, 18:04

      Удивлён,что такой патриот Украины,как Лужный, не озвучил претензии к Путину и России в целом.

      1
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      Рейтинг: +162

      maxon1256 23 августа 2016, 17:40

      проглядывается "рука Кремля"

      7
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 23 августа 2016, 16:55

      Это ты прокричал сидя в окопе или как волонтёр

      1
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