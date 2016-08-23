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    «Реал» договорился с Бэйлом о новом контракте

    «Реал» договорился с хавбеком Гаретом Бэйлом о продлении контракта. Новое соглашение будет действовать до середины 2021 года.

    Согласно обновленному договору увеличится и зарплата 27-летнего игрока. По данным источника, теперь валлиец будет в числе самых высокооплачиваемых футболистов «галактикос» наряду с Криштиану Роналду и Серхио Рамосом, но все же будет немного уступать им в данном показателе.

    Отметим, что в поединке первого тура Примеры против «Реала Сосьедад» Бэйл дважды поразил ворота соперника.

    Источник: Marca

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    23.08.2016 15:31
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    Комментарии8
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      Рейтинг: -12

      Алания ни кому продавал 25 августа 2016, 13:29

      Бэйл это кто Обезьян?

      0
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      Рейтинг: +536

      dolf666 24 августа 2016, 10:45

      давай Бэйл, твой шанс занять роль Рона, всё есть для этого.

      0
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 23 августа 2016, 20:02

      ну и слава яйцам:)

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 23 августа 2016, 19:59

      заслуженно

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7

      PRINCE ROOSHAN 23 августа 2016, 19:57

      xorowo

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 23 августа 2016, 18:43

      Ясен пень продлили бы, ещё бы травм поменьше и уровень бегунка стал бы просто космос

      0
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      Рейтинг: +244

      Grelas 23 августа 2016, 16:02

      Никто и не сомневался, шикарно отыграл Евро, глупо было бы не продлить такого игрока.

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      Рейтинг: +431

      Dimon013 23 августа 2016, 15:44

      Что и требовалось ожидать)))

      -3
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