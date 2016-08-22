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    «Ньюэллс Олд Бойз» ведет переговоры с Месси

    «Ньюэллс Олд Бойз» не оставляет надежды подписать нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. Об этом заявил вице-президент аргентинского клуба Кристиан Д’Амико.

    «Мы хотим увидеть, как Месси играет за наш клуб. Для нас это было бы большой радостью», – сказал Д’Амико.

    Вице-президент также утверждает, что переговоры с Месси уже начались и находятся в продвинутой стадии, однако раскрывать подробности отказался.

    Напомним, ранее сам Месси не раз говорил о своем намерении завершить игровую карьеру именно в родном «Ньюэллс Олд Бойз».

    Источник: Sport.es

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    22.08.2016 21:30
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +14

      Nykolia 23 августа 2016, 00:43

      Рано ещё уходить

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1497

      алекс88 22 августа 2016, 22:38

      На пенсии пару показательных матчей может и проведёт за пару млн

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1053

      Munez89 22 августа 2016, 22:28

      Предварительный контракт, когда игроку будет 40 лет, вполне может вступить в силу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +997

      egrrr 22 августа 2016, 21:49

      Откровенный бред-то не пишите

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +447

      alexidj 22 августа 2016, 21:41

      через лет 10....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      alexfor 22 августа 2016, 21:40

      рано еще, какое завершить, какой бойз

      0
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