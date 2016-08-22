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    Жирков: «Не жалею о своем переходе в «Челси». Такой шанс нужно использовать»

    Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков рассказал о своем выступлении за «Челси». Напомним, что россиянин играл за лондонский клуб с 2009 по 2011 год.

    — Как оцениваете свой английский период? Не жалеете, что в свое время перебрались в «Челси», ведь на поле вы выходили не очень часто?

    — Точно не жалею. Если бы сейчас вернулся в прошлое и знал, чем закончится английский период карьеры, все равно бы поехал в «Челси». Это колоссальный опыт, такой шанс нужно использовать. Точно так же не жалею, что вернулся обратно, возникли определенные проблемы, из-за которых нужно было уезжать.

    — Если сравнивать Челси с «Зенитом», в чем отличия? Вы говорили, что у «Челси» 40 полей, а медицинские возможности примерно такие же. Что еще можно сравнивать? И кто играет на 40 полях?

    — В принципе, условия в «Челси» и «Зените» сопоставимы. Медицина, организация процесса в целом. Что же касается 40 полей на базе «Челси», то основа тренируется только на 3–4 полях, остальные используются для второй команды, детской академии. На этой же базе тренируется и женская команда. Некоторые поля меньше стандартных, есть даже газоны с другой разметкой.

    Источник: ФК «Зенит»

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    22.08.2016 14:07
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +625

      and4ever86 22 августа 2016, 15:37

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Такой шанс нужно использовать, но , Юра, это не твой случай. Ты просто дно, а взяли тебя по старой дружбе.

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      Рейтинг: +7992

      nik55 22 августа 2016, 15:10

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ну и чего ты добился в челси , ничего потому что 0

      -8
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