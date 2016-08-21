Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Симеоне: «Золотой мяч» возьмет Роналду, но лучшим был Гризманн»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне уверен, что его подопечный Антуан Гризманн в этом году играет лучше, чем Криштиану Роналду.

    «Если говорить о «Золотом мяче», думаю, его выиграет Роналду. Но не считаю, что он был лучшим в этом году.

    Лучшим был Гризманн. Очевидно, что победы в финалах приближают индивидуальный успех, но лучше посмотрите на командный успех.

    Когда вы говорите, что футболист играет свободно, каждый интерпретирует это по-своему. Я понимаю это так, другой – иначе. Так и в целом с игрой.

    Если бы Гризманн выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Европы, то он бы уже обеспечил себе «Золотой мяч». Но все так несправедливо, что его вообще могут не номинировать», — заключил Симеоне.

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.08.2016 19:19
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +44

      ZIDAN06 21 августа 2016, 23:09

      Энрике сказал что Месси лучший, Зидан что Роналдо))а на деле лучший Дзюба))это Эмери сказал))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +232

      Luis Figo 21 августа 2016, 21:23

      Про Суареса (который выиграл золотую бутсу 2016, лучший бомбардир ЛаЛиги!) не забывайте!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +74

      olegiovchenko 21 августа 2016, 21:20

      АНТУАНН=ЛУЧШИЙ!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      CMRDSA 21 августа 2016, 20:26

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Просто не надо после финалов языком чесать... Роналду в этом сезоне бесспорно лучший.

      -4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +319

      alexfor > CMRDSA 21 августа 2016, 22:17

      в чем лучшим-то? лучшим, как часть команд, в которых он играл. а индивидуально ничего особенного не показывал, в финалах и вовсе терялся.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17

      CMRDSA > alexfor 22 августа 2016, 14:06

      тянет Реал и Португалию на своём горбу всю свою жизнь, ему уже 31, а он стабильно здорово играет на протяжении многих лет в футбол. Игра в сезоне, а не игра в финале является определяющей, друг. Одним нравится он, другим нет, но в этом сезоне он действительно достоин золотого мяча.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +319

      alexfor > CMRDSA 25 августа 2016, 18:54

      он достоин, как и многие партнеры по команде, а тащит он и в сборной, и в реале в основном в матчах с аутсайдерами. в этом сезоне он это наглядно показал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 21 августа 2016, 20:05

      вот это тренер высокого уровня

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11