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    Гинер: «Стоимость стадиона ЦСКА составила 350 миллионов»

    Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о том, что ждет зрителей на новой арене армейского клуба. Также функционер отметил, что на постройку стадиона было потрачено 350 миллионов евро.

    «Стадион суперсовременный. К турникету приложил телефон – проходишь. Подземная парковка, скоро откроется станция ЦСКА. До станции ЦСКА пять-шесть минут, первого октября открывается станция МЦК, до нее 700-800 метров. Удобная доступность, мы сделали много входов и выходов, чтобы болельщики могли удобно расходиться. Не будет огромной толпы, значит, не будет закрываться метро.

    Мне хотелось, чтобы стадион понравился в первую очередь мне. Очень важны раздельные трибуны, чтобы не было угловых мест. Вместо этого гостиницы, которые помогут нам зарабатывать. Удобство, современные технологии и уют – вот прелести этого стадиона. Не думаю, что это самый дорогой стадион у нас в стране, нам он обошелся в 350 миллионов евро», – сказал Гинер.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.08.2016 15:58
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +295

      dudarik 20 августа 2016, 17:53

      Ну вот и кони ипподром построили,а бомжи как были бомжами так ими и остаются

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 20 августа 2016, 17:37

      Это вместе с общагай для гастербайтеров?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      STALKER27 20 августа 2016, 16:15

      Подколол стадион на Крестовском

      4
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