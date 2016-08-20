Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Зидан: «Реал» больше не будет покупать игроков, меня устраивает нынешний состав»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подчеркнул, что доволен имеющимся составом и не собирается приобретать новых игроков в том случае, если больше никто из футболистов не покинет «сливочных» в течение нынешнего трансферного окна. Также французский специалист рассказал о ходе подготовки к началу сезона в чемпионате Испании.

    «Если никто «Реал» больше не покинет, то в команде однозначно не будет новых игроков. Меня полностью устраивает тот состав, который есть.

    Мы осознаем, что должны хорошо провести старт сезона, который имеет невероятную важность. Ожидаю непростой игры с «Реалом Сосьедад», но мы к готовы к ней.

    Сроки возвращения в строй Роналду и Бензема пока не определены. Криштиану уже работает с мячом, это хороший знак. Он хочет поскорее восстановиться. Рад, что он начал тренироваться.

    С Каримом ситуация выглядит иначе, он лишь начал беговые упражнения. Мне не нужно, что бы он постоянно находился между футбольным полем и лазаретом. Ждем его абсолютно полного восстановления. Аналогичное отношение мы проявляем ко всем нашим футболистам», – сказал Зидан.

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.08.2016 15:44
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11