Вернблум: «Для победы над «Зенитом» ЦСКА надо играть лучше, чем в первых турах»

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум в преддверии матча с «Зенитом» в рамках 4-го тура оценил шансы своей команды на победу.

«Нам нужно взять реванш. В предыдущей встрече с «Зенитом» мы играли не слишком здорово и проиграли Суперкубок России. Это очень сильный соперник, матч будет тяжелым, но надеюсь, что мы сможем выиграть. Для того, чтобы победить «Зенит», нам нужно сыграть лучше, чем в предыдущих турах», – приводит слова Вернблума ЦСКА в Twitter.