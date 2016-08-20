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    Вернблум: «Для победы над «Зенитом» ЦСКА надо играть лучше, чем в первых турах»

    Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум в преддверии матча с «Зенитом» в рамках 4-го тура оценил шансы своей команды на победу.

    «Нам нужно взять реванш. В предыдущей встрече с «Зенитом» мы играли не слишком здорово и проиграли Суперкубок России. Это очень сильный соперник, матч будет тяжелым, но надеюсь, что мы сможем выиграть. Для того, чтобы победить «Зенит», нам нужно сыграть лучше, чем в предыдущих турах», – приводит слова Вернблума ЦСКА в Twitter.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.08.2016 10:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -168

      Беспринципный Дима 20 августа 2016, 10:46

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      вынесут вас бомжи как обычно, хотя вангую левый пендаль в чьи ворота правда хз))

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