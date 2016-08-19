«Эвертон» начал переговоры об аренде Харта у «Манчестер Сити»

Неплохое решение, может быть Харту пойдет на пользу, он вспомнит свою аренду в Бирмингеме, где пожалуй прошла его лучшая часть карьеры . . . Несмотря на чемпионский сезон в составе Сити, там у него не было работы, как в Бирмингеме. Пришло думаю время Джо вспомнить Бирмингем, и начать показывать ту же игру в Эвертоне . . . Не то, ждет его судьба Касильяса, что тоже потерял понимание конкуренции, и забыл что такое быть вторым
Голкипер «Манчестер Сити» Джо Харт может на правах аренды перейти в «Эвертон». По информации источника, «ириски» уже начали переговоры о переходе английского вратаря. Отметим, что зарплата футболиста в новом клубе может составить 200 тысяч фунтов в неделю.
Напомним, ранее сообщалось, что Харт не входит в планы тренерского штаба «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне.