«Эвертон» начал переговоры об аренде Харта у «Манчестер Сити»

Голкипер «Манчестер Сити» Джо Харт может на правах аренды перейти в «Эвертон». По информации источника, «ириски» уже начали переговоры о переходе английского вратаря. Отметим, что зарплата футболиста в новом клубе может составить 200 тысяч фунтов в неделю.

Напомним, ранее сообщалось, что Харт не входит в планы тренерского штаба «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне.