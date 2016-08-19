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    Анчелотти раскритиковал поведение Рибери в матче с «Боруссией» Д

    Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти остался недоволен поведением полузащитника Франка Рибери в игре с дортмундской «Боруссией» (2:0).

    Напомним, что в одном из эпизодов Рибери ударил локтем защитника дортмундцев Феликса Пасслака.

    «Я поговорил с Рибери на этот счет и мне кажется, что он понял меня хорошо. Такие действия опасны, необходимо отказаться от них», – сказал наставник.

    Отметим, что многие болельщики посчитали действия француза умышленными, за что он подвергся критике.

    Источник: Goal.com

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    19.08.2016 08:35
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      kastazdes 19 августа 2016, 08:53

      под шумок сливает игрока дабы не быть виновным перед болелами баварии ...

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +410

      iron_Savior > kastazdes 19 августа 2016, 09:31

      в лч за такое можно и красную схлопотать...так что все по делу Карло говорит

      4
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      ...
      Рейтинг: +82

      Friedrich Zimmermann > iron_Savior 19 августа 2016, 09:38

      да и в бундеслиге можно красную получить

      3
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