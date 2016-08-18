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    Головин: «Конечно, мне было стыдно за выступление на Евро-2016»

    Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин признался, что ответил на вопрос журналистов после провала на Евро-2016 не подумав.

    «Конечно, если бы сейчас спросили, стыдно ли мне за Евро, ответил бы, что стыдно. Тогда на эмоциях был, не подумал, что сказал. Разумеется, я расстроен тем, что так произошло. Естественно, мне было стыдно. Меня застали врасплох этим вопросом», – сказал Головин.

    Напомним, что 20-летнему хавбеку после прилета в Москву задали вопрос: «Стыдно ли вам?». На что Головин ответил: «За что нам должно быть стыдно?».

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.08.2016 15:19
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +1154

      Стаz 18 августа 2016, 21:45

      Раскаяние приветствовалось всегда, а тот момент была чистая провокация. Каждый имеет право на ошибки, тем более в 20 лет. Вмпомните себя

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 18 августа 2016, 21:24

      Да пошел ты , Головин. Слово не воробей, что сказал - то сказал. Значит тогда именно так думал, а теперь переобувание не прокатит уже, надеюсь в сборной тебя не будет никогда.

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 18 августа 2016, 19:23

      в "малолетнем" возрасте футбольном и хочет казаться невинным

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 18 августа 2016, 19:02

      Поздновато к пареньку прозрение пришло

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 18 августа 2016, 17:34

      Очнулся...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 18 августа 2016, 17:28

      Еще один пи*дабол растет... Ждем интервью от мамая, как он сам упал и ударился ок руку Широкова и так несколько раз )))

      6
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      Рейтинг: +1481

      GM > ufos73 18 августа 2016, 20:51

      За Глушаком следи лучше, то уже давно вырос в пи*дабола

      0
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      Рейтинг: +74

      отдай мои вещи 18 августа 2016, 17:12

      сопли пустил когда набор начался

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 18 августа 2016, 16:55

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Саша, ты исправил свою ошибку и забудь о ней и не обращай внимание на
      высказывания глоров.

      -10
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      Рейтинг: +215

      iuda 18 августа 2016, 16:21

      Ага теперь Стасик тебя расцелует

      -1
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      Рейтинг: +272

      Muhametshin 18 августа 2016, 16:20

      Наконец-то озарение пришло , или может подсказал кто.

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