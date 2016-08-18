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    В Интернете начали собирать подписи против выделения допсредств на «Зенит Арену»

    В Интернете начали собирать подписи против перераспределения средств бюджета Санкт-Петербурга в пользу достройки новой футбольной арены к ЧМ-2018 в ущерб строительству социальных объектов.

    Инициировал такой сбор депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский, а его петиция за первые сутки получила поддержку 367 человек.

    «Мы требуем от губернатора Георгия Полтавченко не принимать решения о перераспределении средств бюджета в пользу строительства стадиона», — говорится в петиции.

    Как говорит Вишневский, дополнительное финансирование новой спортивной арены должно выделяться из правительства России или «Газпрома».

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.08.2016 06:12
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 18 августа 2016, 08:59

      Урезайте ненужные опции стадиона, пошарте по карманам Администрации,
      а в бюджете России денег давно нет, но вы там держитесь. Медведев,

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +368

      mik1954 18 августа 2016, 08:54

      Вывести всех ответственных за строительство стадиона на берег Финского залива, благо не далеко, и утопить .... досталиииии !

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 > mik1954 15 сентября 2016, 20:12

      Ты глубину Финского залива знаешь, сынок? Вот когда узнаешь, что такое Маркизова лужа, тогда начинай искать фарватер.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6294

      порт 18 августа 2016, 08:51

      Всё воруют, воруют, воруют. Когда же вас закроют?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +695

      fan-man 18 августа 2016, 06:55

      Только от газпрома

      0
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