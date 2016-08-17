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    Романцев: «Мутко за полгода семь раз был в РФС, а Газзаев будет работать ежедневно»

    Экс-наставник «Спартака» и национальной сборной Олег Романцев высказал мнение, что российский футбол в срочном порядке нуждается в изменениях. При этом по словам заслуженного тренера страны, начать данный процесс нужно с РФС, глава которого – Виталий Мутко – уделяет не слишком много внимания развитию и проблемам самого популярного вида спорта в стране.

    «Надо начинать с головы. Президент РФС должен с утра до вечера быть на работе и разъезжать по регионам. Мутко за полгода семь раз был в РФС. Надо брать ношу по себе. Футбол требует серьезного анализа и поправок, нельзя раствориться среди других видов спорта.

    Мы удивляемся, что в клубах из Улан-Уде, Читы не получают зарплату. Они много летают. Это надо контролировать. Валерий Газзаев будет работать ежедневно. И изменения надо вносить срочно», – сказал Романцев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.08.2016 12:07
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +34

      15426378s 17 августа 2016, 14:27

      Даешь Газаева!!!!!

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 17 августа 2016, 12:15

      Что контролировать?Куда летают?Нифига не понял

      0
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      Рейтинг: +1810

      gor77 > андрей андреев 17 августа 2016, 13:15

      Во ВТОРОМ ДИВИЗИОНЕ - ЗОНА ВОСТОК и часть команд из ФНЛ живут и играют между Уралом и Владивостоком. Вот и летают часто и далеко. Расстояния у нас такие.

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