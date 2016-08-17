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    Торрес: «Ливерпуль» продавал меня в «Челси» в статусе предателя»

    Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес заявил, что в свое время при переходе из «Ливерпуля» в «Челси» мерсисайдцы придали ему образ предателя.

    «Ливерпуль» тогда хотел приобретать новичков и строить новую команду. Мне было 27 лет и я понимал, что для строительства нового клуба потребуется несколько лет, а может и десять. Я не мог столько ждать. «Ливерпуль» до сих пор строит команду. А меня продали в «Челси» как предателя. Клуб не хотел, чтобы его обвинили в продаже лидера, вот и нашли виновного», – заявил Торрес.

    Источник: Daily Mail

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    17.08.2016 08:54
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 17 августа 2016, 13:13

      Ещё скажи, что выгнали из клуба. Сам же попросил отпустить в Челси.

      0
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      Рейтинг: +88

      Marvianu 17 августа 2016, 11:46

      Торрес лучший!

      0
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      Рейтинг: +10

      NAKENA > Marvianu 18 августа 2016, 08:18

      никогда он не был лучшим. надо било ценить Liverpool!

      -1
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      Рейтинг: +74

      liver2015 17 августа 2016, 11:05

      Возможно так оно и было.Кто знает, все это теперь осталось в истории

      1
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      Рейтинг: -63

      NEYMAR DYNAMO MOSKOW 17 августа 2016, 09:35

      не пойман , не вор , а пойман все равно не вор

      0
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > NEYMAR DYNAMO MOSKOW 17 августа 2016, 13:39

      ну и бред... Вор останется вором, даже если не пойман!

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      Рейтинг: +853

      джон базелон 17 августа 2016, 09:15

      Да всем по фигу!

      0
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