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    Аршавин: «В футболе допинга очень мало. Он существует там, де ты борешься сам с собой»

    Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин, выступающий ныне за «Кайрат», рассказал в интервью prosport.kz о допинге в футболе.

    – Если речь идет о финале чемпионата мира и Европы, или Лиги чемпионов, здесь присутствует допинг?

    – В футболе и в хоккее – в меньшей степени. Почему я сказал о цикличных видах спорта, потому что там проще рассчитать, и там все идет по циклам. А у нас, если ты самый быстрый, то Болт был бы самым богатым футболистом и самым лучшим.

    В футболе не предугадать. В игровых видах спорта допинга вообще мало. Он существует там, где ты борешься сам с собой, за свои секунды.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.08.2016 00:02
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