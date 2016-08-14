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    Нападающий «Тулузу» поклялся тратить по одной тысяче на благотворительность за каждый забитый мяч

    Нападающий «Тулузы» Мартин Брайтвайт поклялся тратить по одной тысяче евро на благотворительность за каждый свой забитый мяч. Отметим, что в прошедшем сезоне форвард в 36 матчах Лиги 1 забил 11 голов.

    «Начиная с этого воскресенья, я буду жертвовать по одной тысяче евро на благотворительность за каждый гол, забитый в этом сезоне. Давайте объединяться вокруг добрых дел», – написал Брайтвайт на своей странице в Twitter.

    Источник: Twitter

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    14.08.2016 13:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +31

      MaxOfMobbDeep 14 августа 2016, 15:03

      Скорее всего будет просто премиальные за гол, прописанные в контракте, отдавать. Хотя все равно молодец

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