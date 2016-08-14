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    УПЛ. «Динамо» с трудом обыграло «Сталь» и другие результаты

    В стартовом поединке 4-го тура УПЛ «Шахтер» на выезде добился волевой победы над «Карпатами» – 3:2. В субботу побед добились «Волынь» и «Звезда», а «Днепр» с «Ворсклой» сыграли вничью.

    В заключительный день «Черноморец» разгромил на своем поле «Олимпик», а «Динамо» с трудом обыграло «Сталь». Победу киевлянам принес Антунеш за две минуты до конца основного времени.

    Чемпионат Украины. Премьер-лига. 4-й тур

    Карпаты – Шахтер – 2:3 (2:0)

    Голы: 1:0 – Бланко, 27; 2:0 – Чачуа, 37; 2:1 – Степаненко, 47; 2:2 – Коваленко, 69; 2:3 – Марлос, 87.

    Волынь – Звезда – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Баенко, 73 (в свои ворота).

    Днепр – Ворскла – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Близниченко, 53 (с пенальти); 1:1 – Хлебас, 67.

    Александрия – Заря – 0:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Петряк, 17.

    Черноморец – Олимпик – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Мартыненко, 17; 2:0 – Мартыненко, 36; 3:0 – Барилко, 94.

    Сталь – Динамо – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Ищенко, 26; 1:1 – Гармаш, 79; 1:2 – Антунеш, 88.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.08.2016 21:20
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +42

      Lb40 13 августа 2016, 02:56

      Ух ты,Мирча,видимо,по удаленке ещё и за Шахтер играет.

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      Рейтинг: -197

      Kuborg_Ua > Lb40 13 августа 2016, 17:52

      НЕ поверишь Фонсека работает!!!

      0
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      Рейтинг: +42

      Lb40 > Kuborg_Ua 15 августа 2016, 13:54

      Фонсека? Это какой-то новый вид связи.Типа Фон-сека?

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      Рейтинг: +826

      alex kidn 12 августа 2016, 22:49

      Прямо как у зенита сценарий

      -1
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      ...
      Рейтинг: -197

      Kuborg_Ua > alex kidn 13 августа 2016, 17:51

      даже не надейся сравнивать

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