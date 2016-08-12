Ватцке: «Надеюсь, что болельщики не будут освистывать Гетце»

Марио Гетце очень хороший игрок, появилась возможность подписать контракт с одним из сильнейших клубов Европы, думаю мало кто отказался от этой возможности, теперь вернулся домой, будет помогать родной команде, зачем его освистывать?
Исполнительный директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке выразил надежду, что болельщики дортмундского клуба окажут поддержку полузащитнику Марио Гетце. Напомним, футболист вернулся в стан немецкого гранда этим летом.
«Марио прекрасно влился в команду. Рад, что мы подписали такого игрока. Уверен, что болельщики окажут ему поддержку», – отметил Ватцке.