Ватцке: «Надеюсь, что болельщики не будут освистывать Гетце»

Исполнительный директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке выразил надежду, что болельщики дортмундского клуба окажут поддержку полузащитнику Марио Гетце. Напомним, футболист вернулся в стан немецкого гранда этим летом.



«Марио прекрасно влился в команду. Рад, что мы подписали такого игрока. Уверен, что болельщики окажут ему поддержку», – отметил Ватцке.