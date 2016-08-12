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    Ватцке: «Надеюсь, что болельщики не будут освистывать Гетце»

    Исполнительный директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке выразил надежду, что болельщики дортмундского клуба окажут поддержку полузащитнику Марио Гетце. Напомним, футболист вернулся в стан немецкого гранда этим летом.

    «Марио прекрасно влился в команду. Рад, что мы подписали такого игрока. Уверен, что болельщики окажут ему поддержку», – отметил Ватцке.

    Источник: Bild

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    12.08.2016 13:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +119

      Alessandro_grande 12 августа 2016, 14:14

      Марио Гетце очень хороший игрок, появилась возможность подписать контракт с одним из сильнейших клубов Европы, думаю мало кто отказался от этой возможности, теперь вернулся домой, будет помогать родной команде, зачем его освистывать?

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