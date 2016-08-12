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    Румменигге: «Лам идеально подходит для должности председателя правления клуба»

    Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге уверен, что многолетний капитан команды Филипп Лам в будущем может сменить его на руководящей должности в клубе.

    «Вполне можно представить себе, что Лам займет одну из ведущих позиций в клубе. Мне очень нравится прогресс Филиппа вне поля. Он мне кажется очень квалифицированным футболистом и вполне подходящим для должности председателя правления клуба», – заявил Румменигге в интервью Süddeutsche Zeitung.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.08.2016 08:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -186

      Protosser 12 августа 2016, 12:21

      Хм..
      "кажется очень квалифицированным футболистом" ?
      Да ладно, брось.. ну какой там..

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