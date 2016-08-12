Румменигге: «Лам идеально подходит для должности председателя правления клуба»

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге уверен, что многолетний капитан команды Филипп Лам в будущем может сменить его на руководящей должности в клубе.



«Вполне можно представить себе, что Лам займет одну из ведущих позиций в клубе. Мне очень нравится прогресс Филиппа вне поля. Он мне кажется очень квалифицированным футболистом и вполне подходящим для должности председателя правления клуба», – заявил Румменигге в интервью Süddeutsche Zeitung.