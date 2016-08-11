Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Вест Бромвич» претендует на Бентеке

    «Вест Бромвич» намерен побороться за нападающего «Ливерпуля» Кристиана Бентеке. Бельгиец рассматривается «дроздами» в качестве альтернативы Саидо Бераино, который может сменить клуб в нынешнее трансферное окно.

    Конкурентом «Вест Брома» в споре за 25-летнего игрока является «Кристал Пэлас», правда, руководство красных уже отклонили одно предложение лондонцев в размере 25 миллионов фунтов.

    В прошлом сезоне Бентеке принял участие в 29 поединках АПЛ, записав в свой актив девять голов и три результативные передачи.

    Источник: Guardian.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.08.2016 18:59
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11