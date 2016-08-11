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    Романцев: «Сначала нужно было выбрать президента РФС, а уже потом главного тренера сборной»

    Экс-наставник сборной России Олег Романцев считает, что с выборами главного тренера национальной команды в РФС поспешили. По его словам, сначала нужно было избрать главу организации. Напомним, сегодня на пост главного тренера российской команды был назначен Станислав Черчесов. Выборы президента Российского футбольного союза состоятся 24 сентября.

    – Считаю, Черчесов созрел для этой работы. Прежде всего, очень рад, что сборную возглавил наш, российский специалист.

    – В чем он превосходит Бердыева как тренер сборной?

    – Вы знаете, все эти выборы тренера, мне кажется, поспешные… На мой взгляд, сначала необходимо выбрать главу РФС – профессионала, а потом уже тренера. Нужно идти все же сверху вниз, а не снизу – вверх.

    – В чем главные козыри Черчесова?

    – Он умеет выигрывать, давать результат. Это же главный критерий – результат. Станислав… точнее, Станислав Саламович, его умеет добиваться. В последний сезон выиграл чемпионат и Кубок в Польше.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.08.2016 16:29
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +119

      Alessandro_grande 11 августа 2016, 19:06

      Это так и было задумано, что бы после ЧМ 18 виновных не нашли

      2
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    • ...
      Рейтинг: +17365

      Garrincha58 11 августа 2016, 18:45

      а что кто то сомневается что выберут другого президента РФС? В спорте в целом столько дров наломал и то не выгнали и тут останется

      1
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 11 августа 2016, 18:18

      Кого первым не выбирай, ничего не изменится, пока кардинальные вопросы в российском футболе будут решать эти бездари и казнокрады: МУДКО и К.

      4
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 11 августа 2016, 18:13

      Надо было в каком нибудь суринабе выиграть все и ты у руля сборной

      0
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      Рейтинг: +16

      Ни туп 11 августа 2016, 17:35

      вот все носятся с этой Польшей... а, что он выиграл в России?

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 11 августа 2016, 17:18

      Всё правильно сказал О.Романцев, но Президент Мудко считает, что он и только
      он будет Президентом РФС. А вот голосование специалистов покажет кто есть
      кто и кто должен быть Президентом РФС.

      0
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 11 августа 2016, 17:09

      так на то и расчитано,сначала тренера выбрать,а потом новый глава зфс скажет-" я не при делах,это было без меня"

      2
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      Рейтинг: +62

      sv68 11 августа 2016, 16:46

      Где всё профессионалы, подались в футбольные эксперты и комментируют весь беспредел, которые творят чиновники далёкие от футбола. Правильная мысль, что надо выбрать руководителя сначала, а потом остальных.

      2
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 11 августа 2016, 16:37

      С этими увольнями из сборной не один тренер мира игроков не сделает

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      Рейтинг: +20

      Spartak-Ekata 11 августа 2016, 16:36

      А у нас как всегда...."Мутко"....срулит с поста....и хорошо.....потом и претензии не кому будет предъявить....якобы тренера назначал старый руководитель РФС....и тыры-пыры.....ладно хрен с ними....поживём увидим....назад дороги нет....ЧМ-18 уже рядом....

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