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    Романцев: «Верю, что Черчесов добьется результата со сборной России»

    Экс-наставник «Спартака» и сборной России Олег Романцев считает, что новый главный тренер национальной команды Станислав Черчесов способен добиться результата на своем посту. При этом заслуженный российский тренер подчеркнул, что удача 52-летнему специалисту явно не помешает.

    «Безусловно, я рад за бывшего подопечного. Как может быть иначе?

    Есть ли у Станислава качества, чтобы принести успех сборной? Конечно. Иначе бы его не выбрали на этот пост. За него говорит главное – результат. Он его добивался. Верю, что добьется со сборной.

    Главное, что хотелось бы пожелать Черчесову на этом посту – удачи! Пусть ему повезет больше, чем мне», – сказал Романцев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.08.2016 14:31
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +119

      Alessandro_grande 11 августа 2016, 19:16

      На ЧМ-18 наши футболисты будут покемонов ловить бегать, а не футбол играть

      -1
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      Рейтинг: +6

      KWN37 11 августа 2016, 17:08

      Романцева в сборную !

      0
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      Рейтинг: +16

      Мирошечка 11 августа 2016, 16:42

      Что то Олег Иванович повторяется. Я верю в Черечесова, я верю в Карпина, я верю в Гунько, я верю в Аленичева, а теперь я снова верю в Черечесова. Я тоже Олег Иванович твердо верю что с этим очередным физруком, выбранным мудко, нас ждет тот же результат что и у слуцкера на Евро.

      0
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      Рейтинг: +853

      джон базелон > Мирошечка 11 августа 2016, 18:56

      А какого ты результата ждёшь от наших футболистов?????Победы на ЧМ??Не смешите.Дело не в результате,а в том,что у Черчесова придётся выкладываться на все 100%.Будет полная самоотдача и вопросов за результат не возникнет,ну а кто надеяться на чудо,пора проснуться!

      1
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      Рейтинг: +17753

      ilichkadr 11 августа 2016, 15:14

      Если и добивался, так стоЯ на 18 кв. м., а надо на 7140 квадратах результат показывать.

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