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    «Манчестер Юнайтед» подтвердил трансферы МакНэйра и Лава в «Сандерленд»

    «Манчестер Юнайтед» объявил о трансферах защитников Патрика МакНэйра и Дональда Лава в «Сандерленд». Сумма и сроки контрактов не сообщаются.

    «Удачи МакНэйру и Лаву, перешедшим на постоянной основе в «Сандерленд», – написано на официальной странице «красных дьяволов» в Twitter.

    В прошедшем сезоне МакНэйр принял участие в восьми поединках чемпионата Англии, а Лав записал в свой актив лишь один неполный матч.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    11.08.2016 12:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2169

      LOKOfanatik19 11 августа 2016, 16:47

      Зря отдали Макнэйра, потом будете локти кусать или купите за приличные деньги....

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