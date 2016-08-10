Рио-2016. Аргентина не смогла обыграть Гондурас и вылетела с турнира

Сборная Аргентины в 3-м туре группового этапа олимпийского турнира не смогла обыграть Гондурас. Матч завершился со счетом 1:1, чего не хватило Аргентине для выхода из группы. У сборных Аргентины и Гондураса по четыре очка в группе D, но у гондурасцев лучше разница мячей.

Еще один матч между Алжиром и Португалией завершился вничью, что вполне устроило португальцев – команда заняла первое место в группе.

Олимпийские игры-2016. Групповой этап

Аргентина – Гондурас – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Лосано, 75; 1:1 – Мартинес, 90.

Алжир – Португалия – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Пасиенсиа, 25 (с пенальти); 1:1 – Бенкабиа, 30.