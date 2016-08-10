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    Жена Алиева: «Саша говорит, что я наркоманка, а наркотики мне дает Милевский»

    Татьяна Алиева рассказала о том, как проходит ее бракоразводный процесс с экс-игроком «Локомотива» и «Анжи» Александром Алиевым.

    «Саша говорит, что я наркоманка, а наркотики мне дает Артем Милевский – это же в голове не укладывается! Я никогда в жизни не принимала наркотики и готова пройти любые тесты и экспертизы, которые могут это подтвердить.

    Я сказала об этом Артему, плакала, он пытался меня успокоить. Обращалась даже к президенту «Динамо» Игорю Суркису, который раньше имел большое влияние на Сашу, – он тоже только руками разводит.

    Я добросовестно занимаюсь детьми, поскольку нанять няню нет финансовой возможности, собираю дочку в школу. Я готова идти работать, но на кого оставлю пятилетнего Артема и шестилетнюю Алину, которая занимается танцами? Кто угодно из моих друзей может рассказать, сколько времени я провожу с детьми.

    Саша же никакого участия в воспитании ребят не принимает – ни морального, ни материального. Только угрожает, что заберет их, но видно же, что они ему не нужны! Алименты он не платит.

    У моего пока еще мужа огромные долги. Я продала квартиру, чтобы помочь ему погасить часть из них. Я знаю, что у Саши роман с другой женщиной. Мои друзья их видели в Киеве вместе.

    Насколько мне известно, эта женщина достаточно состоятельная, ездит на автомобиле «Феррари», находится в разводе и воспитывает троих детей. Получается, Алиев занимается чужими отпрысками, забывая о своих собственных. Подозреваю, что он закрутил роман из-за денег, рассчитывая, что новая пассия покроет все его долги.

    12 августа нас окончательно разведут в судебном порядке. Я не хочу иметь ничего общего с этим человеком», – заявила Алиева.

    Источник: «Комсомольская правда»

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    10.08.2016 21:08
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +1126

      richi 11 августа 2016, 07:38

      Милевский наркодилер?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +183

      бочаров 11 августа 2016, 02:02

      куда катится бомбардир то модели полуголые теперь сплетни бабушек у поъезда

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 11 августа 2016, 00:06

      Это футбольная новость? Бомбардир, добавьте пожалуйста возможность писать комментарии непосредственно админу, чтобы он услышал, что говорят вот про такие "футбольные статьи и новости" обычные болельщики! Это что вообще за новость такая? Меня футбол интересует, а не алименты Алиева!!!!

      2
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      ...
      Рейтинг: +128

      shmag > Зенит оле оле ола 11 августа 2016, 00:53

      еще 1 дегенерат

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > Зенит оле оле ола 11 августа 2016, 13:02

      Малолетний идиот, ты в аптеку сходил?

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +30

      druga7 11 августа 2016, 00:00

      Это ж надо сколько денег профукать что бы залезть в долги у них тогда в
      Динамо были зарплаты от 25-50 тыс.уе в месяц. Куда можно было потратить все бабло ! ! ! Это придурок.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +141

      erofey83 10 августа 2016, 22:51

      история совсем не весёлая, но приплетённый сюда Милевский... теперь любой футболист свои косяки может вешать на Милевского))

      -1
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 10 августа 2016, 22:51

      беги от такого..футбол ему тоже не светит..у него другое в башке..

      -1
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      Рейтинг: +577

      yurdin 10 августа 2016, 22:47

      Перевоплощение.Был Александром,когда играл в футбол.После того,как перестал играть,стал Альфонсом.

      -1
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      Рейтинг: +161

      Pablo Aimar 10 августа 2016, 22:43

      да уж.. скатился. а как за Локо штрафные клал в своё время - "Алиевки" с 30-40 метров!

      -1
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > Pablo Aimar 11 августа 2016, 00:09

      Ну честно признать штрафные конечно были шикарны, но кроме них он больше ничего полезного на поле практически не делал.

      -1
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      Рейтинг: +3412

      FRZZ 10 августа 2016, 22:38

      Вот, что значит роль тренера в роли формировании игрока и человека. Азмун говорит, что Бердыев ему как родной отец. Если у Саши Алиева был бы такой тренер, как Бердыев..........

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 10 августа 2016, 22:28

      Да что милевский что алиев давно уже с футболом завязали

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