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    Крамер рассчитывает вернуться в сборную Германии

    Полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» Кристоф Крамер рассчитывает вернуться в сборную Германии, с которой он стал чемпионом мира в 2014 году.

    «Мои дела после чемпионата мира 2014 года складывались не очень удачно. Я не ставлю своей первой задачей участие в чемпионате мира 2018 года, а второй – выступление в основном составе сборной.

    Сейчас для меня единственная цель – работать с удвоенной силой и совершенствоваться с каждым днем. Остальное же получится само собой», – цитирует Крамера Funke Mediengruppe.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.08.2016 09:09
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