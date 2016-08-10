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    Асенсио останется в «Реале»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан планирует сохранить в команде полузащитника Марко Асенсио.

    «Асенсио останется в «Реале». Он входит в мои планы. Марко появляется на поле, он выкладывается на все сто. Сегодня я также доволен работой, которую он проделал. У нас очень хорошая команда», – приводит слова Зидана Marca.

    Напомним, Асенсио стал автором одного из голов в матче за Суперкубок УЕФА, в котором «Реал» обыграл «Севилью» со счетом 3:2.

    Источник: Marca

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    10.08.2016 06:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 10 августа 2016, 11:32

      Невероятная левая нога!!! Заметил его еще когда юниорская сборная Испании обыграла наших в финале какого-то крупного турнира.
      Если он подтянет правую ногу, то это будет СУПЕР игрок!

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