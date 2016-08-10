Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан планирует сохранить в команде полузащитника Марко Асенсио.

«Асенсио останется в «Реале». Он входит в мои планы. Марко появляется на поле, он выкладывается на все сто. Сегодня я также доволен работой, которую он проделал. У нас очень хорошая команда», – приводит слова Зидана Marca.

Напомним, Асенсио стал автором одного из голов в матче за Суперкубок УЕФА, в котором «Реал» обыграл «Севилью» со счетом 3:2.