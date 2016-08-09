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    К ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге создадут туристическую полицию

    В Санкт-Петербурге к ЧМ-2018 будет создана туристическая полиция. Об этом заявил председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Андрей Мушкарев. По его словам, проект может быть запущен уже в 2017 году к началу Кубка конфедерации.

    « К чемпионату мира-2018 мы планируем реализовать специальную программу. Она предполагает создание туристической полиции, которая будет работать в местах скопления туристов.

    Проект находится в стадии разработки. Мы провели рабочую встречу с руководством правоохранительных органов и сейчас направили письмо начальнику ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в котором изложили это предложение. Дальнейшие темпы работы будут зависеть от возможностей МВД.

    В период проведения в городе чемпионата мира по хоккею у туристов были сложности с переводом. К новому чемпионату нужно решать эту проблему.

    Количество туристов у нас превышает количество жителей, это требует внимания. Однако бесконечно расти туристический поток не может, поэтому важны также структурные изменения, появление новых групп туристов, таких как иранские, число которых в этом году выросло в два раза. Мы ставим своей главной задачей расширение сезона, чтобы город принимал туристов круглый год», – сказал он.

    Источник: ТАСС

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    09.08.2016 09:17
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 9 августа 2016, 15:08

      Если стадион будет готов и город цел от последствий стихии.

      0
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      Рейтинг: +57

      Kos77 9 августа 2016, 12:30

      Будут учить, как файеры вставлять)))
      Гы-гы-гы

      0
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      Рейтинг: +7

      df4fhghr 9 августа 2016, 12:26

      Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://vkk.me/nosmoke

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 9 августа 2016, 11:07

      О голубых ещё продумайте.Много их на случку приедет.Отдельный батальон из добровольцев-педерастов соберите.

      2
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz > Зенит оле оле ола 9 августа 2016, 12:04

      Что залез ,ботаник, небитый давно?Сам,что ли,в этом батальоне командир?Выделит он....

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      Рейтинг: +57

      Kos77 > Зенит оле оле ола 9 августа 2016, 12:31

      Петушиная столица
      Гы-гы-гы)

      1
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      Рейтинг: +276

      ZENIT GOAL 9 августа 2016, 09:55

      Какой ЧМ?Вы стадион ещё не достроили.И,судя по всему, с Кубком Конфедераций мы пролетаем уже,а вы про полицию болтаете.

      1
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 9 августа 2016, 09:46

      Для начала стадион достройте. А то и полиция не понадобится))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Зенит оле оле ола 9 августа 2016, 14:18

      Ваш построенный стадион даже для игр дворовых команд не годится.

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