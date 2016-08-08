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    Водитель автобуса, попавшего в ДТП в Кемерове, имел стаж вождения 6 месяцев

    Водитель микроавтобуса, который попал в ДТП при перевозке из Новокузнецка в Кемерово футболистов местной команды, как оказалось, имеет малый стаж. Он получил водительские права лишь полгода назад. За это время он четыре раза совершал административные правонарушения.

    «Управлял микроавтобусом 18-летний водитель. Права он получил полгода назад. За это время он четыре раза совершал административные правонарушения», – рассказал источник в правоохранительных органах.

    Напомним, ДТП произошло в воскресенье вечером в Кемеровском районе на 12 км трассы Кемерово – Ленинск-Кузнецкий. В результате ДТП один человек скончался на месте, остальные были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Водитель не пострадал.

    Источник: ТАСС

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    08.08.2016 13:57
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 8 августа 2016, 16:43

      Вот, что значит экономия на профессионалах! За копейки взяли паренька на работу... Соболезную семье погибшего.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +112

      vovchegg 8 августа 2016, 15:39

      Каким вообще образом у него могли быть права на автобус в 18 лет? Категория Д открывается только с 20 лет

      0
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      ...
      Рейтинг: +76

      Алексей1988 > vovchegg 8 августа 2016, 16:43

      микроавтобус

      0
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