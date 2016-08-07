Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Моуринью: «Если бы у меня было 20 новых игроков, мне было бы легче»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился своими ожиданиями перед новым сезоном и сравнил свою команду с командой Луи ван Гаала.

    «Мои команды отличаются от команд ван Гаала. Я не говорю, что они лучше. Просто они другие. Изменить стиль игры всегда трудно. Мне было бы намного легче, если бы у меня было 20 новых игроков и все пришлось бы начинать с нуля.

    После двух лет работы под руководством другого тренера у моих игроков в голове есть вещи, которые они делают автоматически. И это трудно изменить», – заявил Моуринью.

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.08.2016 00:31
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11