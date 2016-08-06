Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Моуринью: «Швайнштайгеру не хватило места в составе «Манчестер Юнайтед»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал, почему решил перевести полузащитника Бастиана Швайнштайгера в молодежную команду.

    «Такое происходит в каждом клубе мира. Любой тренер сам выбирает состав и определяет игроков, с которыми начнет сезон. Обычно я работаю с 20 футболистами и тремя вратарями, но в этом сезоне нас ожидает большое количество турниров, поэтому игроков будет больше.

    Мы будем много путешествовать. В связи с этим я принял решение оставить в основной команде 23 футболистов и двух вратарей, что уже много. Я должен был принять это решение. Все просто», – сказал Моуринью.

    Источник: ESPN

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.08.2016 09:07
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +51

      петр1975 6 августа 2016, 22:39

      Маур всегда говорит так, что все просто и понятно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 6 августа 2016, 13:31

      К сожалению такая судьба футболистов. Один тренер видит тебя в команде, а другому ты просто не подходишь

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      baltica 6 августа 2016, 12:51

      Зря переходил.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1099

      exreporter 6 августа 2016, 11:21

      Для меня прям трагедия, что этот человек в МЮ. Очень уважаю этот клуб. Его историю, его энергетику. И тут этот "дайте мне еще звезд, а я на бровке поактерствую" приходит. Жаль, что все не наоборот. Его в Мансити, Гвардьолу сюда. Этому Мансити лучше к стилю подошел бы.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 6 августа 2016, 09:41

      Самоуверенность Мауриньо зашкаливает

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11