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    Моуринью: «Считаю неэтичным обсуждать другие команды»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью признался, что в отличии от своих коллег по тренерскому цеху не имеет привычки обсуждать другие команды и считает подобное проявлением непорядочности.

    «Я могу говорить лишь о своем клубе. Слышал, как двое моих коллег по цеху вели разговор о «Манчестер Юнайтед». Считаю это проявлением непорядочности.

    Некоторые из моих поступков называют неэтичными, однако, когда подобные вещи делают другие, это никто не обсуждает, будто бы все в порядке. Я не говорю о других командах, а мои коллеги пускай поступают как считают нужным. Главное то, что происходит в моем доме, а не у соседей», – отметил Моуринью.

    Источник: Guardian.com

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    06.08.2016 00:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +95

      demir301 6 августа 2016, 00:57

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