Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Реал» готов расстаться с Иско

    «Реал» готов расстаться с хавбеком Иско, который не входит в планы главного тренера команды Зинедина Зидана. При этом сообщается, что «сливочные» не намерены продавать игрока в срочном порядке, а будут рассматривать лишь предложения с адекватным ценником. По данным портала Transfermarkt.de, стоимость 24-летнего игрока составляет 35 миллионов евро. Полузащитник связан контрактом с мадридцами до середины 2018 года.

    В прошедшем розыгрыше Примеры Иско принял участие в 31 встрече, записав на свой счет три забитых мяча и шесть результативных передач.

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.08.2016 22:33
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +410

      iron_Savior 7 августа 2016, 10:18

      Уходил из Малаги в эту сливочную п....... реально крутым игроком, а в итоге профукал 4 года, толком ничего не добившись

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +92

      Morata29 > iron_Savior 8 августа 2016, 19:04

      Лол, он выиграл ху.. тучу трофеев) живет на оху... зарплату в центре Мадрида)
      Две Лиги Чемпионов, своими глазами видел, даже участвовал.
      Ничего уж прям не добился? прям уж ничего?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +410

      iron_Savior > Morata29 19 августа 2016, 09:33

      Вермален в Барсе вон тоже 8 трофеев выиграл, и что с этого? Он стал благодаря этому крутым игроком? нет... так же и Иско - даже в сборную перестал вызываться

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +92

      Morata29 > iron_Savior 24 августа 2016, 22:08

      Ну с этим можно согласится, не спорю. Но Иско очень молод, и еще всё впереди. Поиграть за один из лучших клубов в мире(Ла-Лиге). Получать не хилую зап. + поддержку болельщиков скандирующих между прочим, не всем имя на стадионе. Это такое.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11