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    Кубок Конфедераций может пройти в «Лужниках», если «Зенит-Арена» не будет готова

    Матчи Кубка Конфедераций могут пройти на стадионе «Лужники» в том случае, если «Зенит-Арена» не будет построена к началу турнира. Об этом сообщил министр спорта России Виталий Мутко.

    «Пока концепция Кубка конфедераций не изменена: Петербург, московская «Открытие Арена», Сочи и Казань. Мы рассчитываем разрешить казанцам сыграть на «Казань Арене» уже со «Спартаком» – это топовый матч. «Крестовский» мы держим на контроле, на следующей неделе я туда поеду. Пока мы исходим из того, что есть гарантия Петербурга. Но есть точки невозврата, я их называл. В качестве альтернативы могут быть только «Лужники», стадион ЦСКА вне концепции чемпионата мира – это тренировочный стадион», – отметил Мутко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.08.2016 13:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17365

      Garrincha58 5 августа 2016, 15:21

      так и будет! а то построим построим, его еще лет 10 не построят

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