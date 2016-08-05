Кубок Конфедераций может пройти в «Лужниках», если «Зенит-Арена» не будет готова

Матчи Кубка Конфедераций могут пройти на стадионе «Лужники» в том случае, если «Зенит-Арена» не будет построена к началу турнира. Об этом сообщил министр спорта России Виталий Мутко.

«Пока концепция Кубка конфедераций не изменена: Петербург, московская «Открытие Арена», Сочи и Казань. Мы рассчитываем разрешить казанцам сыграть на «Казань Арене» уже со «Спартаком» – это топовый матч. «Крестовский» мы держим на контроле, на следующей неделе я туда поеду. Пока мы исходим из того, что есть гарантия Петербурга. Но есть точки невозврата, я их называл. В качестве альтернативы могут быть только «Лужники», стадион ЦСКА вне концепции чемпионата мира – это тренировочный стадион», – отметил Мутко.