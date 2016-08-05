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    Мэрия Москвы: «ЦСКА и «Лужники» примут матчи Кубка конфедераций»

    Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил о том, что новый стадион ЦСКА и «Лужники» смогут принять матчи Кубка конфедераций в 2017 году.

    «Стадион ЦСКА практически готов к открытию. Реконструкция «Лужников» идет с опережением графика. С учетом введенного в 2014 году стадиона «Спартака» ключевые столичные стадионы смогут уже в 2017 году принять матчи международного уровня. В том числе, если потребуется, и матчи Кубка конфедераций.

    Изначально завершить работы по реконструкции Большой спортивной арены «Лужники» планировалось в 2017 году, однако мы идeм с опережением графика, и уже к концу этого года основной объeм работ на стадионе будет завершен», – сказал он в интервью порталу стройкомплекса Москвы.

    Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.08.2016 11:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 5 августа 2016, 19:11

      Это, что на питерский стадион х.. забили для проведения Кубка
      конфедераций?

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    • ...
      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 5 августа 2016, 14:37

      В Питере к ЧМ успели бы....я уже в этом сомневаться стал малясь...

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