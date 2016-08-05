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    Нигматуллин: «Хочу, чтобы Аленичев продолжал работать в клубе, выигрывал титулы и достигал высот»

    Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин надеется, что наставник команды Дмитрий Аленичев продолжит работать в клубе. Об этом он заявил после вылета красно-белых из квалификации Лиги Европы от кипрского АЕКа.

    «Это катастрофа современного «Спартака». Ясно, что впереди целый сезон, но «Спартак» остался без еврокубковой осени. В поражении виноваты все — не только тренер, но и игроки.

    Этот матч — одно из главных разочарований в карьере Аленичева. Не секрет, что его позиция в команде не очень твердая, поэтому каждый успех укреплял бы ее, а неудачи, наоборот, вынудят многих говорить о смене тренера. Мне хотелось бы, чтобы Аленичев продолжал работать в клубе, выигрывал титулы и достигал больших высот. «Спартак» выбрал определенный вектор развития, и сейчас надо продолжать двигаться по нему.

    Чемпионат продолжается, и нужно сделать все, чтобы оказаться на вершине турнирной таблицы», — сказал Нигматуллин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.08.2016 10:12
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +11214

      alp 5 августа 2016, 18:55

      пусь лучше волера вернется.. что б прям до слез ))

      -1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 августа 2016, 15:34

      Прочитал и честно в шоке-откуда в вас столько га..а? Вас что родители унижали в детстве или в школе чморили? Уж попробуйте хоть как люди пожить-хотя рожденный ползать вряд ли когда взлетит.Теперь по игре-считаю что у Спартака было татальное невезение просто,играли неплохо-но в концовке сыграло футбольное правило-не удается тебе,удастся сопернику.Но все что Бог делает все к лучшему-не надо теперь будет играть на два фронта.

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      Рейтинг: +549

      Жентус 5 августа 2016, 13:55

      Всё что надо сделать Спартаку, чтобы стать нормальной командой, так это сменить владельца)

      0
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      Рейтинг: +8

      Молчуновский > Жентус 5 августа 2016, 15:04

      Людям, которые в Спартаке, много чего надо сделать. Аленичеву покаяться перед Старковым, Федуну уйти, а вернее и близко не подходить к команде и только тогда возможно возрождение.

      0
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      Рейтинг: +23

      arhi63 5 августа 2016, 12:14

      При чем тут Аленичев! Вдумайтесь! Игроки одни и те же а ляпов с этими игроками, но при разных тренеров было предостаточно!!! Вывод!? Нужно кончать заниматься ПАНИБРАТСТВОМ С ИГРОКАМИ, а ДРАТЬ с НИХ ТРИ ШКУРЫ, ЗА ТАКОЕ БАБЛО КОТОРОЕ ОНИ ЗАРАБАТЫВАЮТ! А НЕ УЛЫБАТЬСЯ С НИМИ НА ТРЕНИРОВКАХ! Только потом придет уважение к тренеру! Все как в армии: улыбаешься,обнимаешься, заискиваешь - тебе на плечи сядут и будет хочу не хочу и так выиграем сойдет, а если е..ть их как сивых меренов и спрашивать с них дисциплину, чтобы чувствовали железную руку, как Фергюсон не стеснялся в звезд бутсой залепить, тогда будет ТОЛК!!!

      0
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      Рейтинг: +17365

      Garrincha58 5 августа 2016, 11:56

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      давно так не радовался как вчера на 89-й минуте

      -5
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      Рейтинг: +7991

      nik55 > Garrincha58 5 августа 2016, 12:09

      ты за бомжей радуйся-а здесь хлебарезку закрой

      1
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      Рейтинг: 0

      Андрей Владимирович > nik55 5 августа 2016, 13:07

      ты свое дупло лучше закрой!!! свиньям никто ничто никогда не поможет!!! они говго а не команда!!! покупают хуй знает кого и рекломируют как будто все звезды из топ клубов!!!! смирись они хуйня!!!

      -1
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      Рейтинг: +11214

      alp > Андрей Владимирович 5 августа 2016, 18:56

      как вы верно тут все написали.

      -1
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      Рейтинг: +2855

      nemolod 5 августа 2016, 11:01

      Скорее всего хозяин клуба захочет сменить главного тренера,а заодно и его помощников и основания тут веские: команда не вполне готова к сезону и вылет из ЛЕ это подтверждает

      3
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      Рейтинг: +1126

      richi 5 августа 2016, 10:48

      Нигматуллин: «Хочу, чтобы Аленичев продолжал работать в ночном клубе, вместе со мной , диджеем.

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