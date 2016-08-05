Жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги Европы начнется в 14:00 по московскому времени

В пятницу 5 августа в 14:00 по московскому времени начнется жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. На этой стадии Россия представлена «Краснодаром».

Отметим, что краснодарский клуб попал в список сеяных.

Сеяные: «Краснодар» (Россия), «Шахтер» (Украина), «Олимпиакос» (Греция), «Андерлехт» (Бельгия), АЗ (Нидерланды), «Фенербахче» (Турция), «Спарта» (Чехия), ПАОК (Греция), «Генк» (Бельгия), БАТЭ (Белоруссия), «Гент» (Бельгия), «Сент-Этьен» (Франция), «Рапид» (Австрия), «Слован» (Чехия), «Марибор» (Словения), «Маккаби» Т-А (Израиль), «Аустрия» (Австрия), «Вест Хэм» (Англия), «Панатинаикос» (Греция), «Мидтьюлланд» (Дания), «Сассуоло» (Италия), «Карабах» (Азербайджан)

Несеяные: «Росенборг» (Норвегия), «Астана» (Казахстан), «Астра» (Румыния), «Хайдук» (Хорватия), «Арока» (Португалия), «Грассхоппер» (Швейцария), АЕК (Кипр), «Войводина» (Сербия), «Башакшекир» (Турция), «Брондбю» (Дания), «Црвена Звезда» (Сербия), «Османлыспор» (Турция), «Славия» (Чехия), «Гетеборг» (Швеция), «Динамо» Тб (Грузия), «Локомотив» (Хорватия), «Тренчин» (Словакия), «Габала» (Азербайджан), «Бейтар» (Израиль), «СендерьюскЕ» (Дания), «Шкендия» (Албания), «Партизани» (Албания).

Первые матчи раунда плей-офф пройдут 18 августа, ответные – 25 августа.