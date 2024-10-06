Бубнов назвал двух игроков «Зенита», которые «сильно сдали»

Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча 11-го тура РПЛ «Зенит» – «Оренбург» (1:0).

Единственный гол с пенальти забил Густаво Мантуан.

«Если взять статистику, то «Зенит» имел преимущество по всем параметрам. Владение – 63%, количество ударов – 24 против четырех у соперника, в створ – 11 против одного. Значит, моменты были, просто их не удавалось реализовать. О характере игры говорит и то, что лучшим игроком матча признали вратаря «Оренбурга» Москвичева. Почему у «Зенита» в последнее время не получается реализовывать это преимущество? Как мне кажется, проблемы связаны со средней линией команды.

Если Барриос играет на своем уровне, то Вендел и особенно Клаудиньо сильно сдали. Игра в атаке становится не столь эффективной, да и просто команда медленнее играет. Когда действуешь с не самой высокой скоростью, то вскрывать плотную оборону тяжелее. В первом тайме команда Семака играла медленно, после перерыва в скорости добавила, и стали возникать моменты, но их не могли реализовать. Можно сказать, что «Оренбург» здорово действовал в обороне, а вратарь выручал.

А победить «Зениту» удалось за счет пенальти, назначение которого может вызывать вопросы. Подобные толчки в штрафной случаются часто, там постоянно идет активная борьба, но 11-метровый не назначают же каждый раз. Игрок «Оренбурга» акцентированно не толкал Ерохина, коснулся соперника во многом из-за того, что оступился. Да и эпизод не был голевым, мяч от головы Ерохина вряд ли полетел бы в створ. В этом же матче были два эпизода с Педро, когда противники со всей силы били его в спину в штрафной, тот аж падал после толчка, но арбитр на точку не указывал.

Судья и здесь не стал назначать пенальти, но вмешался VAR. Возможно, авторитета молодому судье не хватило, и в итоге он поменял изначально правильное решение. «Оренбург» в любом случае не наиграл на победу, в атаке ничего не создали, хотя ничью теоретически зацепить могли. Про «Зенит» можно сказать, что первый тайм сыграли слабо, и такое с сине-бело-голубыми случается не первый раз», – сказал Бубнов.