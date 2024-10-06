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    • Бубнов назвал двух игроков «Зенита», которые «сильно сдали»

    Бубнов назвал двух игроков «Зенита», которые «сильно сдали»

    Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча 11-го тура РПЛ «Зенит» – «Оренбург» (1:0).

    «Если взять статистику, то «Зенит» имел преимущество по всем параметрам. Владение – 63%, количество ударов – 24 против четырех у соперника, в створ – 11 против одного. Значит, моменты были, просто их не удавалось реализовать. О характере игры говорит и то, что лучшим игроком матча признали вратаря «Оренбурга» Москвичева. Почему у «Зенита» в последнее время не получается реализовывать это преимущество? Как мне кажется, проблемы связаны со средней линией команды.

    Если Барриос играет на своем уровне, то Вендел и особенно Клаудиньо сильно сдали. Игра в атаке становится не столь эффективной, да и просто команда медленнее играет. Когда действуешь с не самой высокой скоростью, то вскрывать плотную оборону тяжелее. В первом тайме команда Семака играла медленно, после перерыва в скорости добавила, и стали возникать моменты, но их не могли реализовать. Можно сказать, что «Оренбург» здорово действовал в обороне, а вратарь выручал.

    А победить «Зениту» удалось за счет пенальти, назначение которого может вызывать вопросы. Подобные толчки в штрафной случаются часто, там постоянно идет активная борьба, но 11-метровый не назначают же каждый раз. Игрок «Оренбурга» акцентированно не толкал Ерохина, коснулся соперника во многом из-за того, что оступился. Да и эпизод не был голевым, мяч от головы Ерохина вряд ли полетел бы в створ. В этом же матче были два эпизода с Педро, когда противники со всей силы били его в спину в штрафной, тот аж падал после толчка, но арбитр на точку не указывал.

    Судья и здесь не стал назначать пенальти, но вмешался VAR. Возможно, авторитета молодому судье не хватило, и в итоге он поменял изначально правильное решение. «Оренбург» в любом случае не наиграл на победу, в атаке ничего не создали, хотя ничью теоретически зацепить могли. Про «Зенит» можно сказать, что первый тайм сыграли слабо, и такое с сине-бело-голубыми случается не первый раз», – сказал Бубнов.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • Следующий соперник – «Акрон» (18 октября).

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    Источник: Sportbox

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    Сегодня, 14:25
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    Комментарии (14)
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    Romeo 123
    1728214706
    Они прекрасно понимают, зенит на 99% чемпион , будут они играть или дурака валять а денежка капает даже не капает а льётся рекой , так что особого смысла жопу рвать нет , надо было с такими игроками ещё в прошлом сезоне прощаться
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    ...уефан
    1728214827
    ..."Правда-матка" от А. Бубнова!...
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    Semenycch
    1728215002
    Чушь!
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    Номэд
    1728215341
    Надо в очередной раз с ними контракт перезаключить. На более выгодных для них условиях.
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    Цугундeр
    1728215673
    Сам Бубен пишет, или не сам... Но тут всё -в эту , как её.., ёлочку!)
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    Интерес
    1728216139
    Это особый случай-на кону была честь группен-руководителя и возможный отчёт по уже потраченным средствам на псевдоюбилейное празднование прокуратуре.Генеральной,конечно же,а не своей,карманной.
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    fakeid
    1728216250
    про клаудиньо уже весь сезон пишем, что он сдулся после сорвавшегося перехода во фламингу, жаль, что не успели выгодно продать, пока он стоил двадцатку. про вендела перебор, нормально играет, особенно в паре с глушенковым, которому он выложил 8 голевых. и откуда у бубена инфа про 24 удара? opta sport пишет (а они считать точно умеют), что зенит нанёс 33 удара, тем самым установив рекорд рпл. неудивительно, что лучшим признали воротчика оренбурга.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1728217328
    Клаву пора на лавку. Гыгыгы
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    neveldomha
    1728222388
    Руки тоже не специально выставляют.А за попадание в руку пендаль ставят всегда.
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    raritet
    1728223345
    Клаву стопудово нужно было отдавать за любые деньги. Расклеился он еще пару лет назад. Когда у игрока плохо с мотивацией нужно избавляться от такого.
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