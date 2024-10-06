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    Подробности контракта Слишковича с «Оренбургом»

    «Оренбург» вскоре назначит Владимира Слишковича на пост главного тренера. Известны подробности контракта.

    • «Оренбург» на этой неделе объявил об увольнении Давида Деограсии с поста главного тренера.
    • У команды 1 победа в сезоне РПЛ.
    • Слишкович работал в тренерском штабе «Спартака» с июня 2022 года по май 2024-го.

    «В понедельник утром 41-летний босниец прилетает в Оренбург, официально нового тренера должны объявить в тот же день. Правда, еще в субботу Владимир был в шаге от перехода в «Пари НН».

    Слишкович вел переговоры с пуховыми и все было тип-топ. Но 3 октября, в день увольнения Давида Деограсии, в дело вмешался Нижний посредством группы Дениса Маслова (экс-гендир «Торпедо») и предложил коучу зарплату 4 миллиона рублей в месяц.

    Маятник качнулся в сторону Волги, Слишкович готов был отправиться в НН на выходных. Однако приуральская разведка узнала о попытках нижегородцев перехватить его и оперативно переобула тренера.

    Тут надо отдать должное Павловичу (агент Страхини Эраковича), единственному обладателю авторизации на ведение дел Слишковича в России. Хотя первыми предлагали Владимира в Оренбург другие люди. В общем, не всегда все решают деньги, иногда важны человечески отношения.

    Так или иначе, но билеты в Оренбург куплены, предварительный контракт подписан. Слишковичу осталось добраться до места и подмахнуть документы. Еще раз уточню, что должно это произойти уже завтра», – написал инсайдер Иван Карпов.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Цирк.Помощь безработным эуропейцам -святое дело.
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    ...уефан
    1728219675
    ...всё бы ничего, если бы это не Ванька Карпов озвучил. А, вообще, интересно бы понаблюдать за работой Слишковича, тем более, что он РПЛ знает...
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