Подробности контракта Слишковича с «Оренбургом»

«Оренбург» вскоре назначит Владимира Слишковича на пост главного тренера. Известны подробности контракта.

«Оренбург» на этой неделе объявил об увольнении Давида Деограсии с поста главного тренера.

У команды 1 победа в сезоне РПЛ.

Слишкович работал в тренерском штабе «Спартака» с июня 2022 года по май 2024-го.

«В понедельник утром 41-летний босниец прилетает в Оренбург, официально нового тренера должны объявить в тот же день. Правда, еще в субботу Владимир был в шаге от перехода в «Пари НН».

Слишкович вел переговоры с пуховыми и все было тип-топ. Но 3 октября, в день увольнения Давида Деограсии, в дело вмешался Нижний посредством группы Дениса Маслова (экс-гендир «Торпедо») и предложил коучу зарплату 4 миллиона рублей в месяц.

Маятник качнулся в сторону Волги, Слишкович готов был отправиться в НН на выходных. Однако приуральская разведка узнала о попытках нижегородцев перехватить его и оперативно переобула тренера.

Тут надо отдать должное Павловичу (агент Страхини Эраковича), единственному обладателю авторизации на ведение дел Слишковича в России. Хотя первыми предлагали Владимира в Оренбург другие люди. В общем, не всегда все решают деньги, иногда важны человечески отношения.

Так или иначе, но билеты в Оренбург куплены, предварительный контракт подписан. Слишковичу осталось добраться до места и подмахнуть документы. Еще раз уточню, что должно это произойти уже завтра», – написал инсайдер Иван Карпов.