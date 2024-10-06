Гурцкая – о словах Пиняева, что он не пойдет в «Зенит»: «Слова Сергея означают: «Не пойду туда задешево»

Агент и блогер Тимур Гурцкая прокомментировал нежелание форварда «Локомотива» Сергея Пиняева переходить в «Зенит».
– Верим ли Пиняеву, который сказал, что не пойдет в «Зенит»?
– К этим фразам всегда отношусь осторожно. Потому что потом надо извиняться, говорить, что не так поняли…
У футболиста любого всегда есть окружение, которое может его убедить в правоте любого поступка. И фраза «Я никогда не пойду в «Зенит» или «Спартак» означает только то, что «Не пойду туда задешево, а задорого можем поговорить».
- 19-летний Пиняев в «Локо» с начала 2023 года.
- Его статистика: 63 матча, 10 голов, 8 ассистов.
- В начале сентября игрок продлил контракт с клубом до лета 2028 года.