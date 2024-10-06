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    • Гурцкая – о словах Пиняева, что он не пойдет в «Зенит»: «Слова Сергея означают: «Не пойду туда задешево»

    Гурцкая – о словах Пиняева, что он не пойдет в «Зенит»: «Слова Сергея означают: «Не пойду туда задешево»

    Агент и блогер Тимур Гурцкая прокомментировал нежелание форварда «Локомотива» Сергея Пиняева переходить в «Зенит».

    – Верим ли Пиняеву, который сказал, что не пойдет в «Зенит»?

    – К этим фразам всегда отношусь осторожно. Потому что потом надо извиняться, говорить, что не так поняли…

    У футболиста любого всегда есть окружение, которое может его убедить в правоте любого поступка. И фраза «Я никогда не пойду в «Зенит» или «Спартак» означает только то, что «Не пойду туда задешево, а задорого можем поговорить».

    • 19-летний Пиняев в «Локо» с начала 2023 года.
    • Его статистика: 63 матча, 10 голов, 8 ассистов.
    • В начале сентября игрок продлил контракт с клубом до лета 2028 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (2)
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    1728218786
    САми блоХеры и агенты(почти абвера) многие годы старались на ниве воспитания нового поколения корыстных специалистов в области футбола,а теперь чуть ли не морализаторствуют.Да тут мы тебе,Такая-Сякая верим полностью.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1728222106
    Куда он денется? Если Зенит предложит, то агент первый побежит на полусогнутых и потащит за собой Пыню. Гыгыгы
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