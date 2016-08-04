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    Кононов: «Доволен игрой футболистов «Краснодара»

    Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов подвел итоги ответного матча третьего раунда Лиги Европы с «Биркиркарой», победа в котором позволила его подопечным уверенно выйти в следующую стадию турнира.

    – Игра была непростой, мне понравилась «Биркиркара». Но могу сказать, что я также доволен нашей командой, потому что настроиться на такого соперника было не так просто. Ребята отыграли достаточно хорошо, создавали много моментов. Поэтому есть удовлетворение от этого.

    – Насколько вам понравилась сыгранность выбранного состава? Какая ротация предполагается в дальнейшем?

    – Конечно, я доволен всеми. А та ротация, которая у нас была, еще раз подтвердила мне то, что у нас нет основного состава как такового, а есть игроки, которые равноценно могут выйти и сыграть в свою силу. Все зависит от футболистов и их состояния. Мне также понравилась самоотдача каждого игрока.

    – Какая травма у Лаборде? Похоже на травму задней поверхность бедра.

    – Да, это так. Но я не думаю, что это столь серьезно.

    – Как вы оцените игру Мартыновича и его перспективы?

    – Не буду никого выделять. Мартынович сегодня отыграл на своем уровне. Были недочеты, как и у каждого игрока, но там, где нужно было подстраховать и выиграть единоборства, он делал это.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.08.2016 22:54
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