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    Эдуардо: «Могли выиграть у «Янг Бойз»

    Нападающий «Шахтера» Эдуардо считает, что у его команды были шансы одержать победу в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором донецкая команда уступила «Янг Бойз» по сумме двух встреч.

    «Мы очень разочарованы. Могли выиграть этот матч, создали большое количество моментов, но не забили и взамен пропустили. Считаю, что второй тайм мы начали очень медленно, что и привело к пропущенным мячам. Перед матчем пенальти не тренировали. Это лотерея – белое или черное.

    Повторюсь, все очень разочарованы. Но это не конец, мы находимся только в начале пути. Нужно сделать выводы и реабилитироваться в следующих поединках, поскольку впереди еще целый сезон. Конечно, сегодня получили большой удар, но это футбол. Мы должны уважать команду соперника и стремиться быть сильнее в будущем», – сказал Эдуардо.

    Напомним, «Шахтер» уступил «Янг Бойз» со счетом 0:2 (пенальти – 2:4).

    Источник: ФК «Шахтер»

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    04.08.2016 10:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 5 августа 2016, 08:13

      Без Луче уже никогда не будет того Шахтёра...Увы, Донецк, терпите! С ув.

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      Рейтинг: +42

      ЧуСа 21 4 августа 2016, 12:34

      зато болелы шахтёра обещали по 5 мячей в каждом матче положить))доп..зделись

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