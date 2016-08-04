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    Главный тренер «Биркиркары»: «Хотим сыграть с «Краснодаром» на равных»

    Главный тренер «Биркиркары» Дражен Бесек поделился ожиданиями от предстоящего матча третьего отборочного раунда Лиги Европы с «Краснодаром». Напомним, что в первой игре российский клуб одержал победу на выезде со счетом 3:0.

    – После первого матча какие цели преследует ваша команда? И что вы можете сказать о «Краснодаре»?

    – Да, мы понимаем, что ответный матч будет сложным для нас, потому что 0:3 достаточно тяжело преодолеть. Мы не собираемся опускать руки, а хотим сыграть лучше, чем дома. «Краснодар» мы очень уважаем, это сильный клуб с качественными игроками. Я наблюдал за матчами российского чемпионата, и я считаю, что «Краснодар» может сравниться с «Зенитом» и ЦСКА. То есть клуб очень сильный, и мы должны сделать все возможное, чтобы сыграть с ним на равных.

    – Что ваша команда может противопоставить «Краснодару»?

    – Тяжело сказать, потому что нужно дождаться матча. Там уже станет ясно. Мы знаем, насколько «Краснодар» силен. Мы можем более качественно держать мяч, сыграть без потерь и забить. Нам надо забыть предыдущий матч, потому что в ответном матче обе команды могут сыграть.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.08.2016 01:49
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