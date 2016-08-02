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    Первый вице-премьер РФ: «Екатеринбург готов к проведению чемпионата мира»

    Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов побывал в Екатеринбурге, где осмотрел стройплощадку стадиона, который примет матчи ЧМ-2018. По словам чиновника, город полностью готов к этому масштабному футбольному событию.

    «Город готов к проведению чемпионата мира. В частности, поразила готовность аэропорта Кольцово. В других городах есть проблемы и в том, что касается строительства стадионов, и в том, что касается инфраструктуры. Екатеринбург же отличается от них», – сказал он.

    Напомним, что стадион «Центральный» на время ЧМ-2018 будет носить название «Екатеринбург-Арена».

    Источник: ТАСС

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    02.08.2016 11:51
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 2 августа 2016, 16:45

      Вот только "Сибирская язва" будет против.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +249

      Alek7183 > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 2 августа 2016, 17:14

      При чём здесь язва?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 2 августа 2016, 14:45

      апар

      -1
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