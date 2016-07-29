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    Игнатьев: «Спартак» не показал ничего нового»

    Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев поделился своими ожиданиями от нового сезона Премьер-лиги.

    «Хотелось бы видеть в числе лидеров новые команды, но, судя по предыдущему сезону, ими будут ЦСКА и «Зенит». Надеюсь, что и «Ростов» не растеряет то, что показал в прошлом году. Может, «Локомотив» с хорошим составом и изменениями во внутриклубной системе покажет себя. Ждал, что в Лиге Европы «Спартак» покажет что-то новое, но этого не произошло, а времени до чемпионата немного. Зато убедительно выглядел «Краснодар», мне импонирует их сложная игра», – заявил Игнатьев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    29.07.2016 21:28
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 4 августа 2016, 13:58

      А. что он прав.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 29 июля 2016, 23:27

      Горе-тренер, блин, в прошлом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -313

      Китaец 29 июля 2016, 23:24

      Говно есть говно. Но бля какая лига европы? Там интер, сельта, МЮ, Шалке, Фиорентина... Какой в пизду Спартак? Там Зенит отаналят без смазки. Спартак... Клоуны.

      -3
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 29 июля 2016, 22:46

      Щас АЕК 5-0 натянем в ответке, к примеру, сразу дифирамбы петь начнут, эксперты хуевы.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +112

      Apocalypse 29 июля 2016, 22:37

      Игнатьев? Ты кто?

      0
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