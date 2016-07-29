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    Шавло: «Игрокам «Спартака» не хватило хладнокровия для разгромной победы над АЕК»

    Бывший спортивный директор «Спартака» Сергей Шавло дал свою оценку игре красно-белых в матче с кипрским клубом АЕК (1:1) в рамках первой встречи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

    «Что помешало «Спартаку» удержать победу? Да ребята создали столько моментов, что легко могли выиграть даже с крупным счетом! Жаль, не хватило хладнокровия. Мне кажется, это издержки начала сезона. Все-таки в контрольных матчах на сборах привыкаешь к другому накалу. А тут первая официальная игра. Что же, есть над чем работать. Впрочем, 1:1 на выезде – не самый плохой вариант, правда?

    Главное, в Москве сыграть собранно, на свежих ногах. Тогда все будет в порядке. У «Спартака» кого-то можно похвалить? Шикарный гол забил Ананидзе. Убрал на замахе нескольких защитников, которые посыпались в штрафной, словно кегли, и ловко перекинул мяч через вратаря. Очень понравился мобильностью Зобнин. Старался Глушаков. Неплохо смотрелся вышедший на замену Зуев. А вот Зе Луиш в игру не попал. Ладно хоть сзади отрабатывал на совесть. Впереди же никакой остроты», – заявил Шавло.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.07.2016 06:21
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 29 июля 2016, 10:10

      Главное чтоб жопу себе не порвали.

      1
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      ...
      Рейтинг: -6

      Врач Зенита > RedWhiteFans2 29 июля 2016, 10:42

      Как врач, заявляю, что эта проблема остро стоит у болельщиков Зенита. После каждого матча, они обращаются в санчасть стадиона, чтобы им зашили анус, который порвался от файеров.
      Мы учтем ваши пожелания и проведем беседу с виражом.

      -1
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 29 июля 2016, 09:19

      ДОМА ПОРВУТ КИПРОИСПАНЦЕВ

      0
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      Рейтинг: +26

      urubkov 29 июля 2016, 09:05

      Какая разгромная победа? Сергей вообще, игру смотрел? Надо радоваться ничьей.

      2
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      Рейтинг: +490

      ViktorMG 29 июля 2016, 09:02

      Ничего не меняется. Как не было команды так и нет. Есть набор игроков. Вот Краснодар показал, что он команда. Да не готовая еще но и с самоотдачей и с желанием победить всё в порядке. А у Спартака ни желания бороться, ни умения побеждать на классе.

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