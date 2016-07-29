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    Аленичев: «Промес не может каждую игру забивать и выручать «Спартак»

    Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев оценил игру полузащитника Квинси Промеса в матче третьего отборочного раунда Лиги Европы против АЕКа (1:1).

    — В первом тайме вы несколько раз подзывали к себе Промеса. О чем вы говорили?

    — О тактических нюансах. Квинси приучил нас к тому, что регулярно забивает. Он продемонстрировал это и на сборах. Сегодня у него был шанс отличиться; к сожалению, свой голевой момент Промес не реализовал. Но Квинси не может каждую игру забивать, выручать нас. В команде есть и другие хорошие исполнители, которые должны в трудные моменты приходить своим партнерам на помощь.

    — Вы довольны самоотдачей Промеса?

    — Да. В плане самоотдачи у меня нет претензий ни к кому из ребят, учитывая такие тяжелые погодные условия. Игроки выполнили большой объем работы. Да, ошибки были. Но футболисты выложились полностью, как я их и просил.

    Источник: ФК «Спартак»

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    29.07.2016 01:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 29 июля 2016, 06:23

      Особенно пока не повысили зарплату. Квинси еще забьёт и не один.

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