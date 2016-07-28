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    Комбаров: «Надеюсь, дома с АЕКом будет совсем другая игра»

    Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился впечатлениями от первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против АЕКа, в котором команды сыграли вничью со счетом 1:1.

    «Тяжело было выходить на этот матч, потому что на улице было 40 градусов жары.

    Со стороны показалось, что мы выбрали оборонительную тактику? Аленичев говорил нам, чтобы мы начинали прессинговать соперника, потому что они используют длинные диагональные передачи, нужно было накрывать их на корню. Это у нас изначально не совсем получилось, пришлось немного «опуститься». Думаю, это было правильно. В принципе, в первом тайме ни одного опасного момента у наших ворот не было.

    Надеюсь, дома будет совсем другая игра, мы уже вкатимся в сезон, будем чувствовать себя при своих болельщиках более раскрепощено», – сказал Комбаров.

    Источник: «Матч ТВ»

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    28.07.2016 23:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +752

      апоголлл 29 июля 2016, 14:59

      мужик посылает сына за водой но сначала секет его ремнем.у него спрашивают зачем-а что-б ведро донес и не пролил ни капли.вот и этих нежаростойких лишить месячной зарплаты и посмотрим будут играть или нет.про-бут 2 месяца без бабла.ВОТ ТОГДА ОЧЕЛЫ БУДУТ РВАТЬ

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 28 июля 2016, 23:30

      Дома, Дмитрий, надо реабилитироваться перед болельщиками организованной и осмысленной игрой! Ну сколько им ещё ждать? Ведь побьют, и не судей, как советует в шутку Слуцкий... :-)))))

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