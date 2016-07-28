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    Глушаков: «От кипрской жары уже на четвертой минуте пожалел, что занялся футболом»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков после первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против кипрского АЕКа отметил тяжелые погодные условия, в которых команды проводили встречу.

    – Уже на 15-й минуте стало тяжело, если честно. После перерыва зато я разбегался, мог, наверное, еще и третий тайм отыграть, когда солнце ушло.

    – А на какой минуте вы пожалели, что занялись футболом?

    – На четвертой (смеется). Нет, правда, только после 25-й минуты мы почувствовали, что жара спадает, появились тень и ветерок. И стало куда легче.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.07.2016 22:38
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 29 июля 2016, 12:18

      Держись,Дениска! Денег дофига получаешь,а,значит,вполне можешь заказать себе портативный охладитель яиц у какого-нибудь кулибина.В трусы судья ведь не заглянет....))

      1
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 29 июля 2016, 11:30

      А как же Ростов и Краснодар играют, где жарче , чем на Кипре?

      -1
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 29 июля 2016, 05:31

      о да да да, отмазывайся. В прошлые годы без жары сливались на квалификации. Так и скажи, что играешь за помойку, за днищенский клуб. Я вот удивляюсь за спартак ) команда уже "100 лет" ничего не выигрывала и постоянно слетая из ЛЕ говорят, типа "у нас это не приоритетное соревнование". А ЧТО ДЛЯ ВАС ПРИОРИТЕТНОЕ? Вы тупо хороший середняк РФПЛ и не более!!! ЛЧ не ваш уровень, чемпионами РФПЛ не станете. Ептс, занимайте 7-8 места, кретины и не позорьтесь в еврокубках.

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      Рейтинг: +716

      Fju-2 29 июля 2016, 01:10

      Бедняга, надеюсь не вспотел там.

      3
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      Рейтинг: +320

      ваавва 28 июля 2016, 23:55

      Если будешь так играть Глушаков вали нахер из Спартака,а тебе замену уже прикупили!Да даже 2

      0
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 28 июля 2016, 23:26

      переходи в хоккей с мячом , может хоть там остынешь и будешь меньше болтать языком , а забивать голы...

      3
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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 28 июля 2016, 23:12

      До 25 минуты стояли ,а почле 25 пешком пошли

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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 28 июля 2016, 22:48

      Мудила! За Якутию тебе надо играть. Гребаная команда. Краснодар вышел и 3-0 сделать. Вы же мудаки все ржете и издеваетесь своей игрой над всеми. И тебя и Аленя и всю вашу швору нужно гнать пендалями подальше от футбола. Делитанты.

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